Dopo essere stata silente per un lungo periodo, in queste ultime settimane Electronic Arts sta dando libero sfogo agli annunci. Nel giro di pochi giorni abbiamo visto un gameplay dell’attesissimo remake di Dead Space, la presentazione di una nuova IP come Wild Hearts e il grande ritorno di Need for Speed con un nuovo capitolo. Dopo tutto questo EA non si ferma, e qualche ora fa ha annunciato Project Rene, ovvero il progetto che nel tempo diventerà The Sims 5.

L’annuncio è arrivato direttamente da EA Maxis durante il recente evento Behind The Sims Summit, dove la compagnia statunitense ha voluto aggiornare i propri fan di tutto il mondo con una serie di novità. Il piatto forte, però, è stato proprio questo nuovo Project Rene, il prossimo titolo della serie principale che al momento si trova ancora in una prima fase di sviluppo. Questa situazione, però, non ha fermato EA Maxis dal darci qualche informazione in più sul progetto e sulle ambizioni di quello che sarà The Sims 5.

Project Rene è stato definito a tutti gli effetti come un The Sims di nuova generazione. Mentre lo sviluppo del gioco sta andando avanti, per il team è importante render noto che attorno a questo progetto ruotano una serie di parole chiave come rinnovamento, rinascita e impegno, così da rendere il futuro della serie The Sims il più brillante possibile.

Durante la trasmissione abbiamo potuto vedere anche qualche spezzone del gioco, e tra le novità notiamo come si potranno modificare le dimensioni degli oggetti, ma anche i loro modelli, colori e persino le forme. Si sono intravisti anche degli strumenti di posizionamento avanzati che ci mostrano come i cuscini, per esempio, possono essere ruotati e spostati in modi che in precedenza non erano possibili, se non tramite dei cheat.

Infine è stato dichiarato che in The Sims 5 i giocatori potranno giocare da soli o in compagnia di altri appassionati anche tramite dispositivi differenti, anche se per il momento non è ancora chiaro come funzionerà il tutto. Il titolo è palesemente ancora nelle primissime fasi di sviluppo, e per questo non sono state dichiarate finestre di lancio, ma è chiaro che l’ambizione del progetto è sempre quella di divertire i fan della serie per i prossimi anni a venire.