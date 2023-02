Probabilmente è ancora troppo presto per poterne parlare nel dettaglio, ma Maxis non si è comunque risparmiata sui dettagli di The Sims 5. Il nuovo gioco della serie, conosciuto con il nome in codice di Project Rene è ancora decisamente distante dal vederne la luce, ma ciò non ha voluto impedire al team di sviluppo di tenere aggiornati i fan. D’altronde la comunicazione per un videogioco è decisamente importante, soprattutto quando si parla di una serie che ha saputo, nel corso degli anni, ritagliarsi un grande spazio nel cuore degli appassionati. Non solo hardcome gamer, ma anche (e soprattutto) nei giocatori occasionali, coloro che giocano un singolo prodotto per anni.

Proprio in quest’ottica di comunicazione, Maxis ha cominciato una serie di dirette streaming chiama Behind The Sims, incentrata proprio sulle novità del quinto capitolo. La prima puntata è andata in onda negli ultimi giorni e ha svelato una nuova caratteristica del quinto capitolo, ovvero un comparto multiplayer. Multiplayer che però non andrà a rivoluzionare completamente la struttura di gioco classica.

“Ora, voglio essere onesto: Project Rene non è un MMO. Non si tratta di uno spazio pubblico condiviso con altre persone. Potete giornarlo da soli, con le vostre ‘regole’ ma sarà possibile invitare altri giocatori per potere condividere l’esperienza. Questa è la struttura che vogliamo seguire e pensiamo che si tratti di una scelta che calzi alla perfezione per The Sims”, le parole di Grant Rodiek, game director del gioco.

The Sims 5, come abbiamo accennato in apertura della notizia, è ancora distante, ma potete recuperare il quarto capitolo su Amazon. Al momento il gioco è ancora in fase di sviluppo attiva presso Maxis, ma non è escluso che ulteriori novità in merito (decisamente sostanziose) non possano essere svelate nel corso dell’estate 2023, magari durante un evento di Electronic Arts. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

