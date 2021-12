The Sims e una nota social star uniscono le forze per celebrare la scoperta di sé e la creatività

La saga di The Sims è senza ombra di dubbio una delle più popolari e storiche del settore gaming. Dai primi anni 2000 fino ai giorni moderni sempre più appassionati si avvicinano alla saga senza mai lasciarla. Il quarto capitolo del franchise è ancora giocatissimo da un folto gruppo di giocatori, tanto che EA, nel corso degli ultimi anni, ha voluto continuare a spingere sull’acceleratore rilasciando nuovi aggiornamenti con un ritmo costante.

Proprio oggi Electronic Arts e Maxis hanno unito le forze con l’imprenditore-creativo Bretman Rock per la campagna “Find Yourselves”, invitando tutti a scoprire i diversi lati di se stessi esplorando la vita senza confini in The Sims 4. Il popolare gioco è lo strumento definitivo per la scoperta della propria personalità, dove la libertà regna sovrana e i giocatori hanno il potere di creare qualsiasi versione di se stessi e scoprire chi possono diventare nel gioco e nella vita reale.

“Gioco a The Sims da quando ero un bambino e sono più che entusiasta di collaborare con il marchio per incoraggiare tutti a scoprire e celebrare le proprie molteplici personalità”, ha detto Bretman Rock. ” In The Sims, sono in grado di sperimentare molte versioni diverse di me stesso in un mondo senza confini e giudizi, e voglio che tutti gli altri sentano quanto questo sia liberatorio ed esaltante. Siate chi volete, uscite con chi volete, vestitevi come volete. Venite a incontrarmi in The Sims!”

The Sims ha una lunga storia che ha permesso alle persone di scoprire ed esprimere le diverse versioni di se stessi, dando loro la libertà di sperimentare con i Sims che creano, le storie che raccontano e i mondi che costruiscono. Per la campagna “Find Yourselves”, Maxis ed EA hanno collaborato con Bretman Rock, un fenomeno di internet con più di 50 milioni di follower che è noto per la sua personalità vibrante e la sua esilarante visione della vita, per aiutare i giocatori ad abbracciare il caos che deriva dalla scoperta di sé, e connettersi con idee, esperienze e le molte versioni di se stessi che non possono ancora esplorare nella vita reale.