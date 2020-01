The Sims: EA Maxis sta lavorando a una nuova IP

The Sims è uno dei brand videoludici più popolari di sempre, che ha accompagnato intere generazioni a ricrearsi virtualmente all’interno di vite parallele nelle quali vivere le più disparate situazioni. L’ultimo capitolo pubblicato della serie è datato 2014, e a quanto pare lo studio Maxis ha già le mani in pasta in quello che sarà il prossimo progetto dopo il quarto capitolo dei Sims.

secondo le inserzioni di lavoro dello sviluppatore sul sito web di EA Careers, EA Maxis sta lavorando a una IP nuova di zecca non ancora annunciata. A scovare il tutto è stato un utenti su Reddit che ha notato una serie di posti vacanti presso lo studio EA Maxis, andando poi a rivelare che lo studio sta sviluppando un nuovo titolo non ancora annunciato ed è in cerca di personele specificamente esperto nella creazione di “creazione di user experience per una nuova IP”.

Sempre all’interno dell’annuncio di lavoro, viene menzionato il “lancio di un servizio live” che andrebbe a braccetto con la politica di EA nel proporre esperienze con un supporto continuo anche nel tempo, anche se il successo di Star Wars Jedi Fallen Order e le pesanti critiche ricevute per Anthem, sembra stiano facendo ridimensionare la volontà da parte di EA nel concentrarsi solo su esperienze basate sui giochi a servizio.

Purtroppo non si hanno ulteriori dettagli riguardo a questa nuova IP targata Maxis, ma sembra che sia ancora tutto in una fase di sviluppo ancora ben lungi dal vederne un annuncio molto presto. Di certo la curiosità è molto elevata. Cosa vi aspettate da Maxis? Siete felici di vederli al lavoro su qualcosa di nuovo o speravate in un The Sims 5?