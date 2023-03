Negli scorsi giorni, Paradox ha tenuto un evento (in collaborazione con Xbox). A prendersi la scena è stato il nuovo Cities Skylines, ma durante la diretta il publisher e sviluppatore ha anche presentato quello che possiamo definire come il rivale di The Sims. È sicuramente ancora presto per parlarne con precisione, ma il titolo sembra avere le premesse giuste per sfidare il colosso di Maxis ed Electronic Arts.

Chiamato Life by You, il gioco richiama in tutto e per tutto proprio The Sims. E non è un caso, ovviamente: alla guida del progetto, sviluppato da Paradox Tectonic, troviamo Rod Humble. Humble non è uno sviluppatore qualsiasi: è stato il CEO di Linden Lab, i creatori di Second Life, il primo e vero proprio metaverso lanciato online. In aggiunta Humble ha anche lavorato come Executive Vice President e Head of del popolare sim game di Electronic Arts. Insomma, c’è un curriculum di tutto rispetto, che mostra la bontà di Paradox nel voler portare a compimento un progetto che sia davvero in grado di rivaleggiare con uno dei giochi più venduti al mondo.

Nonostante le premesse siano ottime, c’è da anche da sottolineare come Paradox stia per entrare in un settore decisamente pericoloso. La popolarità di The Sims è decisamente alta e non accenna a fermarsi: il quarto capitolo continua a ricevere aggiornamenti e contenuti a distanza di anni dalla release e il quinto capitolo, conosciuto con il nome in codice di Project Renee sembra avere le carte in regola per poter dare una rinfrescata al genere.

Life by You resta dunque una scommessa e ne sapremo di più a breve. Il gioco sarà presentato il 20 marzo: mancano poco più di una decina di giorni per scoprire la vera natura del titolo e sapere se davvero avrà le carte in regola per poter rivaleggiare con il brand di Electronic Arts. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

