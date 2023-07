Giocando a Final Fantasy XVI il vostro amore per la saga si è riacceso, e ora desiderate avere un pezzo da collezione dedicato al franchise? In tal caso sarete felici di sapere che Amazon ha finalmente aperto i preorder per The Sky: The Art of Final Fantasy, un set contenente tre stupendi artbook dedicati alla serie!

I tre artbook sono disponibili al prezzo di listino di 193,76€. Effettuare il preordine su Amazon è vantaggioso per due motivi: in primo luogo, avrete la certezza di ricevere il prodotto a casa vostra al giorno dell’uscita, il 24 ottobre. Inoltre, qualora il set dovesse andare in sconto, magari durante il Prime Day, al momento del pagamento vi sarà applicato il prezzo più basso.

Gli artbook The Sky: The Art of Final Fantasy vi faranno immergere completamente nell’iconica saga Square Enix, contenendo un’ampia selezione di opere d’arte dell’acclamato artista Yoshitaka Amano. A distanza di un decennio dalla sua pubblicazione originale come edizione limitata, ora è finalmente disponibile una nuova edizione, la quale presenta nuovi contenuti per un totale di ben 824 pagine.

Il set contiene tre libri rilegati separati, ovvero i volumi 1, 2 e 3 di “The Sky”, che raccolgono le illustrazioni visionarie di Amano riguardanti gli eroi, i mostri e i paesaggi dei primi dieci giochi della serie. A partire dalle copertine, che già di per sé rappresentano dei veri e propri quadri, pagina dopo pagina rimarrete estasiati dai magnifici disegni, ricordando tutte le vostre avventure all’interno dei videogiochi e scoprendo di più sui vostri titoli preferiti.

Ma le sorprese non finiscono qui: all’interno del set troverete anche il libro bonus “All About Yoshitaka Amano”, un volume che include un’intervista, una bibliografia, guide miniaturizzate e decine di fotografie di Amano, dei suoi studi a New York e Tokyo e di ciò che lo ispira come artista. Come se non bastasse, vi è anche un mini flipbook premium che presenta due animazioni diverse di Final Fantasy create appositamente dall’artista.

A completare questo scrigno di Pandora sono due oggetti da collezione imperdibili: una stampa di Final Fantasy con inchiostro argentato su acetato trasparente e due cartoline di dimensioni extra large. Inoltre, la scatola stessa è rivestita in pregiata stoffa con coperchio a cerniera e un elegante nastro argentato all’interno per estrarre i contenuti. Insomma, questo set rappresenta un’opportunità unica per tutti i fan del franchise e dell’artista che ha dato vita a un mondo così vasto e spettacolare.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

