Soltanto pochi giorni fa è uscito The Stanley Parable Ultra Deluxe, la nuova edizione della folle avventura in prima persona che ne aumenta la longevità con una serie di novità tutte da scoprire. Ora, per celebrare questa lieta uscita, un’appassionata ha ben pensato di realizzare un vero e proprio demake del titolo sviluppato da Crows Crows Crows sul leggendario FPS di metà anni ’90 Quake.

Questo progetto fan-made è stato annunciato poco dopo la pubblicazione della nuova edizione di The Stanley Parable, e si presenta come una vera e propria mod per il classico Quake del 1996. Il lavoro portato avanti da ‘Jaycie’ ci mostra come sarebbe stato il geniale titolo narrativo in prima persona se fosse uscito in un’altra epoca videoludica, con tutta una serie di effetti e dettagli grafici che ci riportano direttamente agli anni ’90.

Il tutto è stato realizzato anche grazie al feedback diretto che la sviluppatrice ha avuto con alcuni suoi followers. Jaycie, infatti, aveva chiesto ai propri “seguaci” se avrebbero preferito un demake sulla base del primo Quake o sul primo capitolo della serie di Half-Life. Come possiamo vedere da alcune immagini pubblicate dalla sviluppatrice, in questo demake è presente anche una banda nera in basso in cui appaiono i testi del narratore, il tutto nuovamente in pieno stile anni ’90.

i turned off the harsh software palettization and gave it a whole new palette based on the original 2011 mod's textures, which i think give it a more true-to-the-original look while still looking retro pic.twitter.com/sOHphpp5Fz — ⸸ Jaycie ✨ ⸸ (@JaycieErysdren) May 1, 2022

Al momento questo fantastico demake fan-made è in via di sviluppo, per questo ci toccherà attendere nuove comunicazioni da parte dell’autrice. Ma non temete, perchè saremo sempre in prima linea nel darvi tutte le comunicazioni del caso appena saranno disponibili.