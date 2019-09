The Surge 2: 4K supportato da PS4 Pro e Xbox One X

The Surge 2 potrà contare su una modalità 4K 30 FPS su PS4 Pro e Xbox One X. Sarà però possibile anche attivare una modalità prestazioni.

È un ottimo periodo per gli amanti dei souls-like. Dopo il particolare Remnant From the Ashes, è tempo di scoprire il mondo di Code Vein e di The Surge 2. Quest’ultimo si pone l’obbiettivo di riportare sulle nostre macchine da gioco la brutale eleganza per cui era noto il primo capitolo, migliorandolo sotto vari punti di vista, grafico in primis. Deck13 e Focus Home Interactive hanno infatti annunciato che The Surge 2 supporterà la risoluzione 4K su PlayStation 4 Pro e Xbox One X.

Jericho City, ovvero l’ambientazione del gioco, è una città molto interessante da scoprire e da ammirare; farlo sulle console più potenti in circolazione ci permetterà di godere di un dettaglio superiore in 4K e 30 FPS; se però preferite la fluidità alla risoluzione, The Surge 2 vi dà la possibilità di attivare una modalità a 1080p e 60 FPS, sia su PS4 Pro che su Xbox One.

The Surge 2 proporrà ben 80 armi diverse tra le quali scegliere, un nuovo sistema di parata direzionale, meccaniche di schivata, droni e tante esecuzioni brutali con le quali ottenere nuovi pezzi di equipaggiamento.

Vi ricordiamo che preordinando il gioco in qualsiasi versione (PC, PlayStation 4 e Xbox One) sarà possibile ottenere l’URBN Gear Pack il quale conterrà un set di armatura, due nuove armi e altri oggetti cosmetici. The Surge 2 sarà disponibile a partire dal 24 settembre 2019.