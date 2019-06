The Surge 2: data di uscita confermata da Focus Home

The Surge 2 ha finalmente una data di uscita: ecco quando potremo ritornare a giocare con il souls-like fantascientifico di Focus Home.

Focus Home Interactive ha annunciato ufficialmente la data di uscita di The Surge 2, il nuovo seguito del souls-like fantascientifico uscito nel 2017 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. The Surge 2 sarà disponibile sulle stesse piattaforme a partire dal 24 settembre 2019. Inoltre, nella giornata di domani saranno pubblicate nuove informazioni su un’edizione speciale del gioco.

Nelle scorse ore un leak aveva anticipato la data di uscita di The Surge 2, apparso nel Microsoft Store australiano. Grazie ad esso abbiamo anche scoperto che chi prenoterà il gioco otterrà un pacchetto speciale contenente armi e armature extra.

The Surge 2 ci porterà nella città di Jericho, ma come è ovvio il viaggio non andrà liscio. Il nostro areo verrà abbattuto e una strana tempesta minaccerà di ucciderci, senza dimenticare che dovremo difenderci da vari robot assassini. Secondo quanto riportato, il sistema di combattimento sarà simile e, soprattutto, farà ritorno la possibilità smembrare i corpi degli avversari così da ottenere le loro armi e armature.

Nella nostra anteprima vi abbiamo parlato del gioco e delle prime impressioni che ci ha lasciato: “Forte di un setting del tutto nuovo e un combattimento ancora più brutale e punitivo, grazie a un miglioramento del sistema di puntamento quando si vuole sconfiggere un nemico pezzo per pezzo, assieme a un arsenale di tutto rispetto per affrontare qualunque male strisci lungo le strade di Jericho City, The Surge 2 è sulla buona strada per dimostrare di aver imparato cosa mancasse al titolo originale e rendersi così un nuovo punto fermo del genere soulslike.”

“Gli serve solo limare i difetti sopra esposti e rivedere la reattività dei controlli, che in questa demo mi sono sembra piuttosto lenti, ma Deck13 ha dimostrato di esserne consapevole: non ci resta che dare al gioco la fiducia che, pad alla mano, merita. Non c’è ancora una data di uscita specifica, nemmeno una finestra di lancio, ma la speranza per gli sviluppatori è di pubblicarlo entro la fine del 2019.”

Diteci, cosa ne pensate del gioco? Vi intriga?