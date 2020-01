The Surge 2, il DLC Kraken ha finalmente una data d’uscita

Dopo una lunga attesa finalmente anche The Surge 2, celebre souls-like di Deck13, si appresta ad espandersi a breve con il suo primo DLC narrativo. Il contenuto addizionale, che prende il nome di Kraken, era stato annunciato diversi mesi fa, ma solo ora la software house dietro il titolo ha svelato la data d’uscita dell’espansione.

Kraken arriverà su The Surge 2 decisamente a breve: il lancio ufficiale del DLC è infatti atteso per il prossimo giovedì 16 gennaio. Chiunque possieda il Season Pass dell’opera potrà però immergersi in tale contenuto a partire già da martedì 14 gennaio, ossia esattamente due giorni prima.

The Surge 2_20190922202529

Kraken, secondo quanto emerso dalla descrizione ufficiale del DLC, ci catapulterà nella portaerei dismessa VBS Krakow, situata nella periferia di Jericho City, la location del gioco base. In tale relitto ci troveremo ad affrontare sistemi di sicurezza impazziti, imponenti nuovi boss e, addirittura, dei pirati robot.

L’atteso contenuto aggiuntivo avrà inoltre una forte componente narrativa, oltre che nuove armi, impianti e pezzi d’armatura per il nostro personaggio. Per immergersi più a fondo in questo promettente DLC e saperne quindi di più non ci sarà fortunatamente da attendere molto: ancora pochi giorni, infatti, e The Surge 2 si espanderà con Kraken.

Che ne pensate di questa notizia e del contenuto di questo primo DLC narrativo di The Surge 2? Avete apprezzato l’evoluzione della serie con questo secondo capitolo o, a vostro modo di vedere le cose, il primo episodio della saga di Deck13 aveva una marcia in più? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo direttamente nei commenti!