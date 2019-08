The Surge 2 è entrato ufficialmente in fase gold

Ottime notizie per tutti coloro che stanno avidamente aspettando l’uscita di The Surge 2: il secondo capitolo della particolare saga che più di un’ispirazione ha preso dai titoli di From Software è infatti ufficialmente entrato in fase gold. Ad annunciarlo, come potete vedere qui sotto, è stata la pagina Twitter ufficiale del gioco tramite un breve post.

Per chi non ne fosse a conoscenza la fase gold è quel particolare momento del processo di sviluppo in cui il titolo in questione è effettivamente concluso e, di conseguenza, dà il via a tutta la catena di distribuzione del’opera.

The Surge 2 has gone gold🌟!

Congratulations to everyone at @Deck13_de!

Fight to survive Jericho City on September 24 on PS4, Xbox One, and PC! Pre-order now and get bonuses: https://t.co/IZ2RlfmASB pic.twitter.com/CHymt4N4PK

— The Surge (@TheSurgeGame) August 16, 2019