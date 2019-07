The Surge 2, un nuovo gameplay trailer disponibile

Nel nuovo trailer di The Surge 2 rilasciato oggi, scopriamo nuove armi, ambientazioni, nemici, boss e mosse che renderanno più avvincenti i combattimenti.

The Surge 2, il sequel dell’action-RPG di Deck13 e Focus Home Interactive, regalerà presto ai giocatori combattimenti dinamici e smembramenti senza precedenti. Nel nuovo trailer del titolo rilasciato oggi, scopriamo nuove armi, ambientazioni, nemici, boss e nuove mosse che renderanno più avvincente il sistema di combattimento.

Non possiamo fare a meno di notare anche il grande ritorno, come detto poco sopra, del sistema di smembramento degli arti nemici già visto nel capitolo precedente: The Surge. Esploreremo nuove ambientazioni sempre più grandi e vive, piene di passaggi segreti, palazzi, fazioni, amici e nemici. Troveremo strutture abbandonate e fatiscenti vicino a rigogliosi parchi diventati ormai terreno fertile per le scorribande delle nanomacchine.

Durante la partita otterremo anche TechScrap e parti di equipaggiamento facendo a pezzi i nemici e utilizzando i loro arti sul nostro exo-rig. Mentre la piaga delle nanomacchine continuerà a consumare Jericho City, nuove ed orrende mutazioni uomo-macchina infesteranno le sue strade, dove gang, governo e fanatici lottano per il controllo delle aree più preziose della città.

Jericho City, offrirà percorsi alternativi che i giocatori possono esplorare liberamente. Nel gioco, i giocatori incontreranno diversi personaggi non giocabili e dovranno fare delle scelte che influenzeranno il mondo e la storia del gioco. Una feature molto carina è la possibilità di lasciare dei graffiti nel mondo di gioco, con la possibilità di farli vedere agli altri giocatori.

Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che The Surge 2 uscirà il 24 settembre di quest’anno su PS4, Xbox One e PC. Siete pronti a smembrare arti nemici ed impiantarli nel vostro exo-rig?