The Surge 2: ecco il trailer di lancio

Deck13 ha recentemente rilasciato il trailer di lancio dell'attesissimo The Surge 2, in arrivo il prossimo 24 settembre 2019

Tra esattamente due giorni, il 24 settembre 2019, farà il suo esordio su PC, Xbox One e PS4 The Surge 2, titolo di Deck13 che promette di portare ad un livello successivo una saga che aveva già positivamente colpito con un primo interessante capitolo. Per meglio prepararsi a tale evento la software house ha saggiamente deciso di pubblicare l’oramai immancabile trailer di lancio.

Il video, che potete visionare comodamente qui sotto, mostra molto velocemente diverse novità del titolo, come una lunga serie di nuovi e temibili nemici. Immancabili, ovviamente, anche i vari smembramenti, diventati oramai un vero e proprio marchio di fabbrica per la saga di Deck13.

Anche il comparto tecnico sembra essere di assoluto valore e, a riguardo, vi ricordiamo che The Surge 2 su Xbox One X e PS4 Pro supporterà una risoluzione in 4K a 30 frame per secondo. Niente paura se invece preferite maggiore fluidità in un titolo del genere: un opzione vi permetterà di settare il titolo in 1080p a 60 frame per secondo.

Come riporta anche la nostra personale anteprima, che potete trovare qui: “con The Surge 2, Deck13 punta a rielaborare quanto prodotto in passato dando vita a qualcosa di nuovo pur senza sconvolgere la formula già presentata nel primo capitolo. Queste poche ore di gioco hanno restituito un titolo interessante e potenzialmente in grado di conquistare una buona fetta di pubblico; quella “orfana”, al momento, di titoli del genere.”

Che ne pensate di questa notizia, vi è piaciuto il trailer in questione? Acquisterete al lancio il particolare titolo di Deck13 o aspetterete prima di saperne cosa ne pensano critica e giocatori? Fateci sapere i vostri piani a riguardo direttamente nei commenti!