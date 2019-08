The Surge giocabile gratis fino al 29 agosto

Ottime notizie per chi incuriosito dall'uscita del nuovo The Surge 2, stava aspettando l'occasione giusta per provare il primo titolo della saga!

Ottime notizie per chi è incuriosito dall’uscita del nuovo The Surge 2 e stava aspettando l’occasione giusta per provare il primo titolo della particolare saga di Focus Home Interactive: The Surge.

Se siete amanti di combattimenti dinamici e smembramenti senza precedenti, non potete lasciarvi scappare quest’occasione. Quest’oggi Focus Home Interactive ha annunciato un Free Play di The Surge, giocabile gratis su Steam fino al 29 agosto. Il gioco è inoltre in vendita a prezzo scontato insieme a tutti i DLC.

“Un evento catastrofico ti ha fatto perdere i sensi al primo giorno di lavoro… Ti sei svegliato in un avveniristico esoscheletro in un’area distrutta del complesso. Robot impazziti, una sadica intelligenza artificiale e colleghi psicopatici e dai poteri sovrumani ti aspettano per ucciderti. Sconfiggi nemici letali e imponenti boss in scontri corpo a corpo brutali e tesissimi. Stacca gli arti ai nemici e scegli cosa saccheggiare grazie al nuovo sistema di bottini! Equipaggia, fabbrica e migliora nuove armi e corazze dopo aver smembrato gli avversari e potenziati per sfruttare al massimo le nuove meccaniche di passaggio di livello.”

Una volta terminato il periodo di Free Play, potrete decidere se disinstallare il gioco oppure acquistarlo al prezzo di 7,49 euro con uno sconto del 75% sul prezzo di listino, mentre la Augmented Edition, inclusa di tutti i DLC è scontata come detto poco sopra alla modica cifra di 19.99 euro anziché 49.99 euro. Indubbiamente un’occasione da non lasciarsi scappare contando l’arrivo oramai imminente del secondo capitolo della saga.