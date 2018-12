The Walking Dead: The Final Season sarà esclusiva Epic Games Store su PC

Skybound Games ed Epic Games hanno creato una partnership per portare Telltale’s The Walking Dead: The Final Season su PC esclusivamente su Epic Games Store per tutti i futuri acquisti. Come era stato promesso, però, i fan che hanno già acquistato la stagione su una piattaforma PC differente riceveranno gli ultimi due episodi tramite essa, senza costi aggiuntivi.

In pratica, questo significa che se avete comprato il Season Pass su Steam, potrete fare il download del terzo e quarto episodio sempre su Steam. Tutti coloro i quali, invece, desiderino comprare ex-novo la stagione, potranno farlo solo tramite l’Epic Games Store.

Il presidente di Interavtive, Dan Murray, e il CEO di Skybound Games, Ian Howe, hanno affermato: “Epic ha contribuito alla creazione di gran parte della storia dell’industria videoludica. Siamo molto felici di poter lavorare insieme all’interno del loro ultimo evento di trasformazione con il lancio dell’Epic Games Store. Epic ha subito colto l’occasione di lavorare con noi per riunire il team originale e assicurare che i fan ricevano la stagione completa di Telltale’s The Walking Dead: The Final Season.”

Vi ricordiamo che il terzo episodio sarà disponibile a partire dal 15 gennaio 2019. Diteci, l’Epic Games Store ora è un po’ più interessante per voi? Oppure vi aveva già convinto completamente?