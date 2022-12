Tra i molteplici progetti svelati da CD Projekt RED, sappiamo che uno dei più imminenti è senza ombra di dubbio quello relativo all’update next-gen di The Witcher 3. Questo nuovo aggiornamento permetterà ai fan del terzo capitolo di rigiocare l’ultima epopea di Geralt di Rivia con un aspetto visivo nettamente migliore e al passo coi tempi. Ma a quanto pare questo ormai prossimo aggiornamento non si limiterà a fare questo, ma permetterà anche di vederci chiaro su un mistero che è presente nel giorno da ormai da sette anni.

Chi ha esplorato in lungo e in largo The Witcher 3 ricorderà sicuramente la cava Devil’s Pit che si trova a Velen, dove Geralt, a un certo punto del gioco, si ritrova subito dopo aver lasciato la regione di White Orchard. All’interno di quell’area è presente una porta misteriosa che è rimasta chiusa e ben serrata da quando il gioco si è presentato per la prima volta sul mercato nel 2015. Ora, secondo Eurogamer.com, proprio grazie all’update next-gen saremo in grado di aprire quella porta e scoprire cosa si cela lì dietro.

Stando al nuovo articolo pubblicato da Eurogamer.com, infatti, una volta aperta quella porta si avvierà una nuova caccia al tesoro che ci porterà a trovare una serie di contenuti legati alla serie TV Netflix di The Witcher. La redazione non scende troppo nei dettagli anche per evitare di spoilerare tutti quelli che sono i contenuti ex-novo inseriti in questa nuova versione next-gen di The Witcher 3 (lo potete acquistare su Amazon), e per questo eviteremo anche noi di citare quanto dovreste aspettarvi da questa nuova interessante attività extra.

Vi ricordiamo che siamo ormai molto vicini al lancio dell’aggiornamento next-gen di The Witcher 3. Questo update, infatti, verrà rilasciato il prossimo 14 dicembre sia su console PlayStation 5 e Xbox Series X|S sia su PC.

