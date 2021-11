The Witcher 3 in 8K e con oltre 50 mod è semplicemente maestoso

Con un Cyberpunk 2077 che si è presentato in maniera molto poco convincente, gli amanti delle produzioni targate CD Projekt RED preferiscono tornare a vagare per le lande di The Witcher 3 Wild Hunt. Il titolo con protagonista lo strigo è ancora uno dei GDR più apprezzati dai fan del genere, tanto che, molto spesso, alcuni di questi appassionati cercano di mantenere il gioco in questione al passo coi tempi grazie ad alcune mod grafiche davvero sorprendenti.

È nuovamente il noto canale YouTube di Digital Dreams a fornirci uno scorcio sul mondo di The Witcher 3, e questa volta questi modder hanno deciso di aggiungere al gioco base oltre 50 mod per renderlo ancora più bello da vedere. Oltre a questo, il team ha portato il gioco a girare ad una risoluzione di 8K con una configurazione grafica che poggia le basi su una scheda RXT 3090.

Ancora una volta il risultato ottenuto da questi sforzi è incredibile, e ci permette di vedere un titolo come The Witcher 3 più in forma che mai, come se fosse uscito oggi stesso. Molte delle ambientazioni che abbiamo imparato a conoscere risplendono grazie a questo lavoro effettuato da Digital Dreams, e ci permettono di vedere il mondo fantasy di The Witcher sotto un aspetto ancora più realistico.

Vi ricordiamo che CD Projekt RED sta ancora lavorando alla patch next-gen per The Witcher 3, e che stando al ruolino di marcia annunciato qualche mese fa il tutto dovrebbe arrivare ufficialmente nel corso dell’anno prossimo.