Dopo l’arrivo dell’aggiornamento next gen, The Witcher 3: Wild Hunt per PS5 e Xbox Series X si prepara ad arrivare anche nei negozi fisici. L’annuncio è arrivato nel corso della giornata odierna, tramite un breve comunicato pubblicato sul sito ufficiale, che ha svelato la data di uscita, che non sarà uguale per tutto il mondo.

Andiamo con ordine: la versione next gen di The Witcher 3: Wild Hunt per PS5 e Xbox Series X sarà disponibile a brevissimo. La data di uscita, per la maggior parte del mondo, è il 26 gennaio 2023. Tra poco meno di una settimana il gioco sarà disponibile negli Stati Uniti, in Francia, nel Regno Unito ma anche nel nostro paese, ovvero l’Italia. Al momento non sembrano essere stati aperti i pre-order, ma probabilmente la situazione è in continua evoluzione ed è molto probabile che possano esserci novità nel corso delle prossime ore.

Sempre in gennaio, il gioco arriverà anche in Australia e Nuova Zelanda (venerdì 27) e altri paesi come Argentina, Bolivia, Corea del Sud, Venezuela, Honduras, Messico e molti altri (martedì 31). Il 9 febbraio 2023 sarà poi la volta del Giappone, mentre i giocatori brasiliani non possono ancora godere di una data di uscita.

Box edition of #TheWitcher3NextGen is coming to your local stores! The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition for @PlayStation 5 and @Xbox Series X will be arriving on store shelves around the world starting January 26th! Details: https://t.co/5yzPICNPim pic.twitter.com/6kPTcokaiD — The Witcher (@witchergame) January 20, 2023

L’arrivo della versione fisica di questa edizione di The Witcher 3: Wild Hunt non arriva a sorpresa. Già alla pubblicazione dell’aggiornamento, infatti, CD Projekt RED aveva promesso la distribuzione del gioco nei negozi, ma mancava solamente la data di uscita. Chiaramente la versione del titolo sarà la stessa di quella digitale, con tanto di contenuti speciali presi “in prestito” dalla serie TV di Netflix. Non sono previste però edizioni speciali: sembra proprio che nella confezione del gioco saranno presenti solamente i classici foglietti promozionali e con le condizioni di utilizzo, insieme al Blue-ray. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

