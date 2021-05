The Witcher 3: la patch next gen potrebbe sfruttare mod PC

Da quando CD Projekt RED ha rilasciato il suo Cyberpunk 2077 sembra che le cose all’interno dell’azienda non stiano andando per il verso giusto. Recentemente la società ha perso il director di The Witcher 3 una delle figure chiave del team. Per chi ha giocato al terzo capitolo delle avventure di Geralt di Rivia sa bene quanto questa sia una brutta vicenda e di come il futuro della saga potrebbe trovarsi inevitabilmente incerto. Nonostante questo c’è da dire che la versione next gen del titolo attualmente in lavorazione anche se non si sa tutt’ora una data ufficiale di rilascio.

Poche ore fa il modder HalkHogan, autore di The Witcher 3 HD Rework ha dichiarato novità interessanti in merito. La patch next-gen per PS5 e Xbox Series X e S potrebbe essere infatti creata in collaborazione con alcuni modder appunto. “Ho delle buone notizie, che spiegano come mai sono stato in silendoe non ho più mostrato nulla in questo periodo. Credo che la notizia più importante sia che ho ricevuto un messaggio ufficiale di collaborazione da CD Projekt RED. Anche se non è ancora sicuro, è molto probabile che HDRP sarà inclusa nell’aggiornamento next-gen ufficiale. Vi terrò informati in merito.”

Nonostante non esista una dichiarazione ufficiale, CD Projekt RED diversi giorni fa attraverso Kotaku avrebbe svelato di aver avuto diversi contatti con i maggiori modder che hanno contribuito a migliorare l’esperienza di The Witcher 3. Essendo la patch rivolta anche per PS5 e Xbox Series X|S è plausibile che queste vengano adattati all’hardware rendendo il tutto il più fruibile possibile.

Insomma, aspetteremo informazioni aggiuntive più dettagliate a riguardo nelle prossime settimane. Intanto se non avete mai recuperato The Witcher 3 vi invitiamo assolutamente a farlo. Il titolo ha vinto premi importantissimi tra cui il GOTY ai Game Awards del 2015 diventando uno dei giochi più amati della scorsa generazione.