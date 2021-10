The Witcher 3, la versione next gen è ormai imminente

Forse ci siamo: l’update next gen di The Witcher 3: Wild Hunt, destinato alle console PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X (oltre che PC) potrebbe essere davvero in dirittura d’arrivo. Come infatti è stato riportato in online, nel corso delle ultime ore l’aggiornamento ha subito il classico trattamento di rating, ovvero è stato valutato per l’assegnazione del minimo di età consigliabile per chi si approccia al titolo.

A differenza di altri casi, dove leak di questo genere arrivavano dal lontano Oriente, questa volta ci ha pensato il PEGI. Nella mattinata odierna infatti è stata pubblicato dal nostro ente che si occupa del rating dei videogiochi l’inserimento di una nuova classificazione per la GOTY Edition di The Witcher 3: Wild Hunt. Si tratta ovviamente della versione che è destinata a PC e console di nuova generazione, che a questo punto arriverà (probabilmente tramite aggiornamento gratuito) nel corso delle prossime settimane. Ovviamente la possibilità che sia gratis dovrebbe essere destinata agli utenti che già posseggono il gioco, mentre le copie digitali già aggiornate potrebbero essere in vendita direttamente negli store con un prezzo aggiornato, oppure sostituendo quelle già esistenti.

La versione next gen di The Witcher 3: Wild Hunt era prevista per quest’anno. L’ultima volta che CD Projekt RED ne aveva parlato era durante luglio 2021, quando annunciò di essere al lavoro sull’aggiornamento, promettendo di pubblicarlo entro l’anno. A quanto pare dunque (anche se è sempre meglio attendere un annuncio ufficiale in merito) la promessa è stata mantenuta: i giocatori potranno tornare a vestire i panni di Geralt in una versione decisamente migliore, grazie all’avanzamento tecnologico.

Se la nuova versione di The Witcher 3: Wild Hunt è sempre più vicina, discorso diverso invece per quella di Cyberpunk 2077. Al momento infatti non ci sono ancora annunci in vista e la sensazione è che oramai per poter godere del gioco in versione nativa per PS5 e Xbox Series X|S ci sarà da attendere fino al prossimo anno, nonostante le premesse iniziali.