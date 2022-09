Oltre ad aver annunciato la prima espansione di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha annunciato (anzi, ribadito) la finestra di lancio dell’update next gen di The Witcher 3: Wild Hunt. Pur dopo una serie di rinvii e un’assenza di notizie che alcuni hanno interpretato come preoccupante, il team di sviluppo polacco ci ha tenuto a tranquillizzare i giocatori.

Come ben sappiamo da diverso tempo, infatti, l’update next gen di The Witcher 3: Wild Hunt era previsto inizialmente per i primi mesi del 2022. Lo slittamento è però stato necessario: a occuparsi di questa versione è infatti Saber Interactive e più precisamente la sua divisione russa, pesantemente colpita dalle sanzioni occidentali inflitte alla Russia dopo l’invasione scatenata in Ucraina, che ha spinto il team di sviluppo polacco a riprendere in prima persona la lavorazione, per evitare ulteriori ritardi. Pur con tanti rallentamenti, la patch sarebbe oramai pronta al debutto: CD Projekt RED ha infatti confermato che l’aggiornamento sarà disponibile verso la fine di quest’anno.

A confermare la finestra di lancio della patch ci ha pensato Adam Kiciński, presidente di CD Projekt RED, in una call tra azionisti e investitori avvenuta nel corso di mercoledì 7 settembre 2022. Stando alle parole del presidente, l’update sarebbe destinato ad arrivare verso la fine del quarto trimestre del 2022. Attenzione: Adam Kiciński non fa riferimento all’anno fiscale, ma proprio all’anno solare. Questo significa che l’aggiornamento potrebbe arrivare tra ottobre e dicembre 2022.

L’aggiornamento next gen dell’ultima avventura di Geralt di Rivia includerà una serie di migliorie decisamente importanti, come il frame rate sbloccato e l’incremento della risoluzione fino al 4K, oltre che ovviamente una maggiore qualità grafica. L’aggiornamento è previsto non solo su PS5, Xbox Series S e Xbox Series X, ma anche su PC. Per scoprire tutte le novità in merito sarà però necessario attendere un annuncio ufficiale da CD Projekt RED, che mostrerà tutti i benefici che riceverà il gioco post aggiornamento.