The Witcher, una mod porta nel primo capitolo la celebre canzone della serie Netflix

L’arrivo di The Witcher (in dieci giorni diventata la seconda serie più vista dell’anno su Netflix) ha portato un incrocio per certi versi inedito tra le varie opere dedicate all’universo narrativo di cui fa parte Geralt di Rivia. Per quanto lo show televisivo sia direttamente basato sui romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski e meno sulla serie videoludica ispirata a sua volta agli stessi libri, l’arrivo della serie ha riacceso l’attenzione di molti giocatori verso la saga sviluppata da CD Projekt Red. A loro volta alcuni modder, sulla scia di questo ritrovato successo, stanno introducendo molti elementi della serie televisiva nella versione PC dei giochi.

Grazie alla comunità di giocatori adesso è anche possibile ascoltare all’interno di The Witcher, il primo titolo della serie, la canzone-tormentone Toss A Coin To Your Witcher, il brano che si ascolta alla fine del secondo episodio della prima stagione Netflix. La mod è stata realizzata dall’utente Hubert Wiza e una volta installata introduce un filmato con grafica in-game durante il terzo capitolo sostituendo quella originariamente prevista. Se non volete giocare o rigiocare il titolo del 2007 di CD Projekt Red, potete vedere la cutscene in questo video.

La mod si può scaricare dalla pagina apposita del sito Nexus Mods, previa registrazione. Attualmente la versione disponibile è la 2.0 che ha introdotto, tra gli altri aggiornamenti, anche i sottotitoli in italiano. L’utente Hubert Wiza fa sapere di voler introdurre una cutscene anche nel secondo gioco della serie e in generale altre canzoni tratte dallo show Netflix.

Appena qualche giorno fa vi avevamo raccontato della mod per dare a Geralt e Yennefer l’aspetto degli interpreti della serie, Henry Cavill e Anya Chalotra, con i risultati che potete vedere nelle foto qui sopra. Proprio di recente The Witcher 3: Wild Hunt, stando ai dati disponibili su Steam, ha raggiunto di recente il traguardo dei 100 mila utenti in gioco contemporaneamente sulla piattaforma di distribuzione digitale. Un fenomeno di una certa portata considerato che il titolo è uscito quasi cinque anni fa e non ha alcuna modalità online che permette di estenderne ulteriormente la longevità.