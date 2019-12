The Witcher 3: una mod aggiunge i modelli di Henry Cavill e Anya Chalotra

La serie live-action The Witcher è disponibile sul catalogo di Netflix da ormai qualche giorno. Ad accompagnare l’uscita della nuova serie TV è stata rilasciata una nuova mod per The Witcher 3 che va ad aggiungere i modelli di Henry Cavill e Anya Chalotra, direttamente prelevati della serie live-action.

Stando al modder Adnan, la mod di Geralt include la testa e il corpo dell’attore americano sul modello della versione videoludica dello Strigo, nonché le texture dei peli del corpo e delle cicatrici sul viso come nella serie TV. Oltre a questo, il modello della mod proporrà anche diverse texture del viso che vanno a cambiare durante le diverse situazioni di gioco, nonché gli effetti di tossicità ricalcheranno quelli visti nella serie.

Anche il personaggio di Yennefer ha avuto lo stesso trattamento, andando a sostituire le fattezze del modello originale del gioco a quelle dell’attrice inglese Anya Chalotra. Come fatto con Cavill, la mod di Yennefer rielabora le texture del viso e del corpo, andando a cambiare anche la tonalità del colore della pelle e degli occhi del personaggio.

È possibile scaricare questa nuova mod per The Witcher 3 direttamente dal Nexusmod a questo indirizzo. Tutto ciò che serve fare per installarla è rilasciare i file nella cartella mod di Witcher 3 su PC. Proverete questa nuova mod per l’open world fantasy di CD Projekt RED?