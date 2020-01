The Witcher 3: novità sulla patch per Nintendo Switch

The Witcher 3 Wild Hunt è indubbiamente uno dei titoli più amati dagli amanti dei giochi di ruolo. Il porting per Nintendo Switch delle avventure dello strigo ha avuto un discreto successo. Uscito inizialmente il 19 maggio di cinque anni fa per PC, PlayStation 4 ed Xbox One, il gioco segna la “fine” delle avventure di Geralt di Rivia, personaggio nato dalla penna di Andrzej Sapkowski. Il titolo riuscì a competere e vincere il tanto ambizioso premio come miglior gioco dell’anno ai Game Awards, tanto da approdare diversi anni dopo anche sulla console ibrida di casa Kyoto. Nell’ultimo periodo i giocatori sono aumentati a dismisura, forse dovuto alla recente ed acclamata serie su Netflix con Henry Cavill nei panni del Witcher.

Secondo una recente dichiarazione, gli sviluppatori del porting di the Witcher 3 per Nintendo Switch potrebbero avere in mente qualcosa di veramente interessante per la prossima patch. Lo studio infatti non molto tempo fa ha dichiarato che stavano lavorando ad una nuova patch per il gioco sviluppato da CD Projekt RED, ma nelle ultime dichiarazioni pare che potrebbe avere qualche aggiunta particolarmente interessante.

Recentemente pubblicato sulla loro pagina social media ufficiale, Saber Interactive ha infatti affermato che “varrà la pena aspettare per il prossimo aggiornamento“, il che può essere alquanto interessante se si parla di un gioco uscito anni ed anni fa. Essendo un porting per Nintendo Switch magari ci sarà qualche equipaggiamento che ricorda Link di The Legend Of Zelda oppure la famosa Master Sword proveniente dalla stessa saga. Del resto queste possono essere solo che speculazioni a riguardo, non è nuova Nintendo infatti ad attuare questa politica sugli aggiornamenti per giochi di terze parti.

Voi cosa ne pensate? State anche voi giocando alle avventure di Geralt e compagni sdraiati comodamente sul vostro divano o al parco? Quali possono essere secondo voi le nuove aggiunte per la console ibrida? Fatecelo sapere nei commenti. Vi invitiamo di rimanere sintonizzati per ulteriori informazioni.