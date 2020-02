The Witcher 3: ecco quanto ha ricavato su Steam dal 2018 ad oggi

The Witcher 3 Wild Hunt è indubbiamente uno dei titoli più amati dagli amanti dei giochi di ruolo. Il porting per Nintendo Switch delle avventure dello strigo ha avuto un discreto successo. Uscito inizialmente il 19 maggio di cinque anni fa per PC, PlayStation 4 ed Xbox One, il gioco segna la “fine” delle avventure di Geralt di Rivia, personaggio nato dalla penna di Andrzej Sapkowski. Il titolo riuscì a competere e vincere il tanto ambizioso premio come miglior gioco dell’anno ai Game Awards, tanto da approdare diversi anni dopo anche sulla console ibrida di casa Kyoto.

In queste ore il profilo Twitter ufficiale di CD Projekt RED ha pubblicato un post di ringraziamento per aver guadagnato 50 milioni di dollari dalle vendite sulla piattaforma Steam dal 2018 ad oggi. Un numero a dir poco sbalorditivo anche per il fatto che questo traguardo aumenterà la fetta di percentuale di guadagno da parte della casa polacca. Ricordiamo che Steam, di base, offre il 70% dei ricavi al team di sviluppo, e una volta superati i 50 milioni passa a concedere l’80%.

The accumulated revenue from sales of The Witcher 3 on @Steam platform for the period of time between October 1st 2018 and today has exceeded 50M USD. As a result, we are now getting 80% on any subsequent sales of TW3 on Steam.

Thank you all for your support! pic.twitter.com/JgNgrrI5h0

— CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) February 20, 2020