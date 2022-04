In questa prima metà del 2022 CD Projekt RED è stata molto più attiva di quel che potevamo immaginare sul lato annunci. Dopo una lunga attesa la compagnia polacca ha finalmente rilasciato la versione corretta di Cyberpunk 2077 che in molti stavano aspettando, portando il gioco a girare molto meglio soprattutto su console di attuale generazione e su PC. Ma non ci si ferma qui, dato che Projekt RED ha anche annunciato a sorpresa di essere al lavoro su una nuova saga della serie videoludica di The Witcher e all’aggiornamento next-gen del tanto amato The Witcher 3 Wild Hunt.

Proprio quest’ultimo annuncio era riuscito ad acchiappare la curiosità degli appassionati della saga, i quali non vedono l’ora di poter ricominciare l’avventura di Geralt di Rivia in salsa next-gen. Purtroppo ci arrivano brutte notizie da parte di CD Projekt RED riguardo a questo atteso aggiornamento, con la compagnia polacca che ha pubblicato sui propri social un comunicato che ci aggiorna sul rimando di tale update per PC, PS5 e Xbox Series X|S.

CD Projekt ha voluto dichiarare di aver deciso di dare in mano la fase di sviluppo dell’aggiornamento di The Witcher 3 ad uno dei propri studi interni, sottolineando anche come l’update next-gen non sia ancora completo e pronto per il rilascio. Proprio per questo la compagnia ha deciso di rimandare il lancio dell’aggiornamento ad un non meglio specificato periodo compreso all’interno del secondo quarto del 2022.

We have decided to have our in-house development team conduct the remaining work on the next-gen version of The Witcher 3: Wild Hunt. We are currently evaluating the scope of work to be done and thus have to postpone Q2 release until further notice. 1/2 — The Witcher (@witchergame) April 13, 2022

Il recente post d’aggiornamento sul futuro di The Witcher 3 Wild Hunt si conclude con una promessa da parte di CD Projekt RED, la quale afferma di volerci tenere aggiornati appena ci saranno novità sullo sviluppo di questo attesissimo update per le console di attuale generazione.