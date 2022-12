Il lancio dell’update next gen per The Witcher 3: Wild Hunt non è andato esattamente come previsto. Se su console non sembrano esserci state lamentele, in realtà su PC la situazione è ben diversa, tanto che alcuni hanno avuto l’audacia di paragonare questo aggiornamento al lancio di Cyberpunk 2077. CD Projekt RED era conscia di questi problemi e nelle ultime ore ha pubblicato una patch correttiva, di circa 3GB, che però non sembra aver risollevato la situazione.

Come riportato su Twitter, sono diversi gli utenti che continuano a non poter approcciarsi a The Witcher 3: Wild Hunt in salsa next gen. Tra i motivi principali che hanno scatenato la furia degli utenti troviamo crash, lag e stuttering, tutti ancora presenti dopo l’aggiornamento che in teoria doveva risolvere gran parte dei problemi.

“La patch non ha fatto assolutamente nulla. La vostra implementazione delle DirectX 12 dovrebbe essere completamente rivista. Il bottleneck è impressionante”, si legge in un cinguettio in risposta al post che annunciava la disponibilità della patch. Non tutti ovviamente sono scontenti: chi possiede un hardware di ultima generazione, dotato di 32GB di RAM e RTX 3080 si rivolge agli utenti che riscontrano ancora problemi, affermando che la colpa è semplicemente della loro configurazione hardware.

The patch did nothing. Egregiously low CPU and GPU usage at LOW settings with RT off, on an RTX 3080. Your DX12 need implementation needs to be completely reworked. The software bottleneck is insane This translates to around 60% or worse GPU usage in busy scenes at max settings pic.twitter.com/CgiAwhwIbu — Rafael Lavôr (@Rafael_57_) December 19, 2022

Al netto di questi problemi, l’update next gen di The Witcher 3: Wild Hunt ha comunque saputo soddisfare i giocatori. Non tanto per le performance tecniche, ma perché si tratta di un vero e completo rework della versione originale, che ha aumentato risoluzione, qualità grafica e molto altro. La speranza è che il team di sviluppo possa risolvere al più presto i vari problemi che stanno affliggendo le versione PC, per poter rendere ancora più solida questa versione. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.