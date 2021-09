The Witcher 3: su PS5 Geralt diventa irriconoscibile

The Witcher 3 Wild Hunt è stato un successo clamoroso che ha lanciato definitivamente CD Projekt RED tra i più grandi sviluppatori di videogiochi. Grazie a questo titolo molti dei personaggi iconici del franchise si sono sedimentati nelle menti degli appassionati, ma la versione PS5 ha voluto rimescolare alcune carte.

Se n’è accorto un giocatore che, mentre stava giocando a The Witcher 3 sulla sua PS5, ha notato qualcosa di molto diverso nell’aspetto di Geralt. Dopo un caricamento, lo strigo si è presentato al cospetto del giocatore con una folta chioma nera.

Il nuovo stile di Geralrt di Rivia è durato poco, ma il giocatore è riuscito ad immortalare il momento pubblicando poi la clip su Reddit. Uscendo dalla grotta in cui si trovava i capelli di Geralt sono tornati dell’iconica tinta chiara.

Sicuramente affascinante vedere Geralt cambiare colore della sua chioma, ma c’è comunque chi lo preferisce con il suo aspetto classico che lo ha fatto diventare un’icona indimenticabile.

