The Witcher 3: svelata la versione Nintendo Switch con data di uscita?

The Witcher 3 è un gioco amatissimo, ma non è mai arrivato su Nintendo Switch: ora, dei rumor vogliono il gioco in uscita fra pochi mesi sull'ibrida.

Lo sappiamo, i rumor sono facili da creare e difficili da tenere sotto controllo. Verificarne la credibilità è spesso ancora più complesso e tutto quello che si può fare e prenderli come sono e non cedere troppo l’hype. Anche in questa occasione, non possiamo non consigliare un approccio di questo tipo, poiché quella emersa da poco su ResetEra è una novità a dir poco inaspettata: The Witcher 3 sarebbe in arrivo su Nintendo Switch.

Tutto è nato sulle pagine del sito di e-commerce Taobao.com, un sito cinese che fa parte di Alibaba. All’interno di quest’ultimo, molteplici rivenditori hanno messo in lista il gioco, con tanto di periodo di uscita: settembre 2019; per ora non c’è una data più precisa, ma già così è sufficiente per farci drizzare le orecchie. I rivenditori che hanno reso disponibile il preordine del gioco sono vari e alcuni di essi sono di grandi dimensioni. Più precisamente, parliamo della Game of the Year Edition di The Witcher 3, la quale includerebbe i principali idiomi orientali, in esclusiva.

È possibile che i rivenditori, in seguito a una circolare interna, abbiamo svelato l’esistenza del gioco, oppure potrebbe essere una bufala. Nel caso fosse vero, viene da domandarsi come potrebbe il gioco essere riprodotto su Nintendo Switch: l’unica soluzione è che The Witcher 3 venga proposto in streaming, esattamente come fatto con Resident Evil 7 biohazard. In tal caso, però, rimarrebbe probabilmente esclusiva orientale.

Diteci, voi cosa ne pensate? Credete che sia possibile l’arrivo del gioco su Nintendo Switch? Oppure pensate che The Witcher 3 non sarà mai proposto sull’ibrida della casa di Kyoto?