The Witcher 3, Nintendo Switch: dalla Gamescom 2019 arriva un video di gameplay

The Witcher 3 Wild Hunt arriverà presto anche su Nintendo Switch, in versione Complete Edition: ora, possiamo ammirare un lungo trailer di gameplay.

CD Projekt RED in questi giorni è molto presa con Cyberpunk 2077, il suo nuovo gioco di ruolo che arriverà su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia il 16 aprile 2020. Non dobbiamo però dimenticarci che la società polacca distribuirà a breve anche The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition su Nintendo Switch.

Recentemente, abbiamo avuto modo di mettere alla prova il gioco e vi abbiamo parlato della nostra esperienza nella nostra anteprima. Ora, invece, abbiamo modo di vedere con i nostri occhi la qualità del titolo tramite un video di gameplay di ben ventisei minuti caricato dal canale ufficiale italiano di Nintendo, in occasione della Gamescom 2019.

Possiamo vedere sequenze di gioco legate all’esplorazione e ai combattimenti, ma c’è anche la possibilità di ammirare il modo nel quale gli sviluppatori di questa conversione hanno agito sull’interfaccia e sui menù, importante sopratutto in virtù del fatto che questa versione può essere giocata sia in modalità portatile che in modalità TV, con ovvio cambiamento di risoluzione (da 720p a 560p).

Vi ricordiamo che The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition per Nintendo Switch sarà disponibile a partire dal 15 ottobre e conterrà tutti i DLC rilasciati per le altre piattaforme e le due espansioni, Hearts of Stone e Blood and Wine. Diteci, giocherete questa versione di The Witcher 3?