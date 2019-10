The Witcher 3 per Nintendo Switch già in vendita negli USA

A quanto pare l'attesissima versione per Nintendo Switch di The Witcher 3 è attualmente già in vendita negli Stati Uniti.

A quanto pare la versione per Nintendo Switch di The Witcher 3 comincia già a circolare negli Stati Uniti d’America, con Walmart che ha deciso di rompere il cosiddetto day-one per il titolo di CD Projekt RED.

Sono infatti già diverse le testimonianze di utenti nel suolo americano che sono riusciti nell’impresa di accaparrarsi anzitempo l’atteso titolo a circa 50 dollari.

Un aspetto decisamente interessante di tutta questa vicenda è inoltre quello riguardante il contenuto della confezione, che si è rivelato decisamente ricco. The Witcher 3 Complete Edition su Nintendo Switch contiene infatti, oltre ovviamente alla cartuccia di gioco, l’artbook The Witcher Universe Compendium, una mappa a colori e degli adesivi.

Nell’attesa di poter mettere anche noi le mani sull’attesissima versione per Nintendo Switch del capolavoro di CD Projekt RED, potete recuperare la nostra anteprima sul titolo, che certifica la bontà di tale conversione. The Witcher 3 su Nintendo Switch, infatti: “risponde a due precise esigenze: quella del videogiocatore che non ha avuto modo di approcciarsi al mondo di Andrzej Sapkowski e vuole farlo in maniera leggiadra e soprattutto portatile prima di lanciarsi nella visione della serie televisiva o della lettura dei libri e quella dell’appassionato dello Strigo, desideroso di rivivere una delle avventure fantasy di maggior successo del medium videoludico ancora una volta, rigustandosi quelle 150 ore, se non di più, di cavalcate, combattimenti, incantesimi, sotterfugi, interrogatori, investigazioni e scoperte da Toussaint in giù.”

