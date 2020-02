The Witcher 3: gli sviluppatori spiegano come usare il cross save

The Witcher 3 Wild Hunt è indubbiamente uno dei titoli più amati dagli amanti dei giochi di ruolo. Uscito inizialmente il 19 maggio di cinque anni fa per PC, PlayStation 4 ed Xbox One, il gioco segna la “fine” delle avventure di Geralt di Rivia, personaggio nato dalla penna di Andrzej Sapkowski. Il porting per Nintendo Switch delle avventure dello strigo ha avuto un discreto successo tanto che CD Projekt RED ha aggiunto la funzionalità del cross save con la patch 3.6.

Il corposo aggiornamento, oltre ad aver risolti svariati bug del titolo, ha aggiunto l’integrazione di salvataggio dei file con GOG, Steam e versioni del gioco per Switch da diverse regioni. Se non avete capito bene come funziona, non disperate. La casa polacca ha postato in queste ore sul proprio profilo Instagram una guida in cui vi mostra come, accedendo il gioco e facendo login sul vostro account GOG.com (o su quello Steam), potete scaricare i salvataggi dal cloud. Qui di seguito vi lasciamo il breve video in questione.

Going somewhere? No need to stop your adventure! Check out how to transfer The Witcher 3: Wild Hunt saves between GOG or Steam and Nintendo Switch – it's just a couple of clicks and you're ready to go! 🛫 pic.twitter.com/PP9UIcmal9 — The Witcher (@witchergame) February 28, 2020

Una volta che avete deciso di finire di giocare, vi basta accedere al menù di pausa, andare su “salvataggi cloud“, loggarvi sul vostro account, scegliere il file di salvataggio e riprendere quindi precisamente dove avevate interrotto la partita. Nonostante sia un tutorial molto semplice, CD Projekt RED tiene molto alla sua community e crediamo che questo breve video possa aiutare tutte quelle persone che non si sentono molto pratici a riguardo. Ricordiamo infine che The Witcher 3 è disponibile per tutte le piattaforme anche nella sua versione Game of the Year Edition che comprende le due incredibili espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avevate bisogno di questo breve tutorial? Fatecelo sapere nei commenti. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le novità relative al titolo targato CD Projekt RED.