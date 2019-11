The Witcher 3: le vendite della versione Nintendo Switch sono in linea con le aspettative

Una delle sorprese più grandi di questo 2019 è sicuramente stato lo sbarco di The Witcher 3 su Nintendo Switch. Una conversione per molti al limite dell’impossibile ma che Saber Interactive è riuscita a portare a termine con ottimi risultati e pochissimi compromessi, permettendoci di giocare alle avventure dello strigo in piena mobilità e per di più nella Complete Edition.

Oltre che un successo tecnico The Witcher 3 su Nintendo Switch si è anche rivelato un discreto successo commerciale, raggiungendo le aspettative di vendita precedentemente fissate da CD Projekt RED.

Durante il proprio report finanziario sui risultati del terzo trimestre del 2019, infatti, CD Projekt RED ha comunicato che le entrate complessive della società sono aumentate del 38% rispetto all’anno precedente e che ciò è dovuto al fatto che le copie inviate ai rivenditori del titolo per Nintendo Switch si sono rivelate in linea con le aspettative. Nonostante non si tratti quindi direttamente di copie vendute, successivamente è stato confermata anche la bontà dei risultati sotto quest’ultimo aspetto.

I dati di vendita del resto sembrano dare credito ad una conversione di assoluto valore. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare comodamente qui, infatti: “la conversione di The Witcher 3 per Nintendo Switch è un’operazione svolta con l’obiettivo ben chiaro di andare a ricoprire tutti quei giocatori che non hanno mai potuto intraprendere l’ultimo viaggio di Geralt e quei fan, irriducibili, che vorranno ritornare nell’universo ideato da Sapkowski in una veste del tutto inedita. Il lavoro svolto dai ragazzi di Saber Interactive va ben oltre l’esercizio di stile e mostra, ancora una volta, che con la giusta dose di compromessi anche l’ibrida console kyotese può ospitare giochi dal comparto tecnico decisamente muscoloso.”

