CD Projekt RED ha grandi piani per la serie di The Witcher (lo trovate su Amazon). Come annunciato recentemente, infatti, la serie avrà una nuova trilogia e svariati altri contenuti che saranno lanciati nel corso dei prossimi anni. Tuttavia, i fan sono impazienti e, grazie ad un ottimo PC e una valanga di mod, hanno deciso di portare la grafica di The Witcher 3: Wild Hunt a livelli che non abbiamo mai visto prima.

Gli autori di questa versione sono i ragazzi dietro al canale YouTube Digital Dreams. Con un nuovo video di The Witcher 3: Wild Hunt, sono riusciti a mostrare il gioco in 8K con Reshade Ray Tracing. Il tutto condito da oltre 100 mod installate per aumentare ulteriormente la resa visiva del terzo capitolo del GDR sviluppato da CD Projekt RED. Il risultato finale è strabiliante e supera probabilmente anche la versione più recente del titolo che non è ancora uscita sulle nuove console. Tuttavia, in molti si dovranno accontentare di ammirare questo risultato in video, dal momento che la configurazione richiesta è piuttosto performante.

L’autore ha, infatti, sfruttato una postazione PC che vanta una CPU Ryzen 9 7950xx arricchita da una GPU Nvidia RTX 4090 che, combinate, rendono The Witcher 3: Wild Hunt fluido ad una risoluzione di 8k. Per tutti coloro dotati di una configurazione altrettanto performante e con la voglia di replicare il risultato, Digital Dreams ha pubblicato su Nexus Mods l’elenco completo dei contenuti installati. Tra le varie mod, gli autori hanno installato anche la Blitz FX che permette di sfruttare moderne tecniche di rendering per un migliore impatto grafico.

Potete constatare voi stessi il risultato finale con il video che trovate all’interno di questa notizia. Ovviamente, vi consigliamo di guardarlo alla qualità più elevata in modo da apprezzare al meglio tutti i dettagli aggiunti dalle cento mod inserite dai ragazzi di Digital Dreams. Il risultato, infine, è il perfezionamento di un progetto che già qualche mese fa aveva portato a risultati analoghi.