The Witcher 3 è stato ed è ancora uno dei giochi più amati degli ultimi anni (e non solo), e di conseguenza ci sono migliaia di persone in tutto il mondo che aspettano il 4 capitolo. Ebbene, il CEO di CEO di CD Projekt, Adam Kiciński, ha confermato che oltre 250 sviluppatori sono al lavoro sul progetto, che per ora è indicato con il nome in codice Polaris.

Kiciński ha raccontato che il team di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty “era composto da 300 persone” nella fase di pre-release. Come riporta VGC, ha detto che: “È un numero inferiore rispetto alla fine del 2022, ma rimane comunque il nostro team più grande”. D’altra parte, il team Polaris è cresciuto fino a quasi 260 sviluppatori alla fine di luglio”.

È quindi notevole che già in questa fase iniziale The Witcher 4 sia già occupando così tante persone. Un team che, tra l’altro, diventerà presto ancora più grande; “Dopo l’uscita di Phantom Liberty, trasferiremo gran parte del team a Polaris”, conferma infatti Kiciński.

Alla fine dello scorso anno è stato confermato che The Witcher 4 sarebbe stato il primo di una nuova trilogia di giochi per la serie, e Kiciński aveva anche dichiarato che avremmo visto una “nuova saga” – probabilmente con un altro protagonista al posto di Geralt.

In ogni caso, sappiamo che The Witcher 4 non arriverà se non prima di alcuni anni, quindi tanto vale starsene tranquilli e godersi gli eccellenti giochi disponibili ora. Se siete amanti dei The Witcher e dei GDR in generale, forse il recente Baldur’s Gate 3 potrebbe fare al caso vostro? O magari state aspettando Starfield?