The Witcher 4: nuovi dettagli da un rumor, Ciri sarà la protagonista?

La saga dello strigo più amato dal pubblico come ben sappiamo si è conclusa diversi anni fa, proponendo tre capitoli di grande impatto nel mondo del medium videoludico. Rimane difficile quindi mettere la parola fine al brand ed infatti da diversi mesi ormai si stanno facendo sempre più notare dei rumor su The Witcher 4, i quali confermerebbero che lo studio polacco stia pensando a portare nelle nostre case il quarto capitolo della serie subito dopo il rilascio di Cyberpunk 2077 previsto per il prossimo 17 settembre.

La famosa testata giornalistica GamePressure ha da poco rilasciato una serie di dettagli su The Witcher 4 secondo quanto sarebbe un prequel della saga di Geralt di Rivia e vedrà come protagonista Ciri, la principessa di Cintra, figlia di Pavetta e Duny, nipote della regina Calanthe ed unica erede al trono. GamePressure ha affermato di aver ricevuto tali informazioni da una fonte vicina allo studio polacco. Abbiamo però notato in tutto questo un particolare non indifferente, la news è datata primo aprile il che significa potrebbe trattarsi di un pesce d’aprile arrivato in ritardo, rimane di conseguenza non chiaro se si tratta di un rumors come se ne vedono spesso sul web oppure di uno scherzetto pensato dalla redazione della testata giornalistica.

Che un The Witcher 4 si farà è ormai risaputo e confermato dalla stessa CD Projekt RED, c’è però da capire quando sarà ambientato e soprattutto chi sarà il fantomatico protagonista, il titolo manterrà richiami ovviamente ai suoi predecessori ed il team di sviluppo vorrebbe “esplorare nuove storie nell’universo del titolo“. Non ci resta quindi che aspettare notizie ufficiali da parte dello sviluppo polacco, vi invitiamo infine a prendere queste parole con le dovute pinze.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi piacerebbe vedere Ciri come protagonista? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità relative a questo presunto The Witcher 4.