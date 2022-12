Sembra proprio che CD Projekt RED stia facendo pulizia a livello d’investimenti e progetti attualmente aperti, tagliando fuori dai giochi esperimenti come The Witcher Monster Slayer dopo circa due anni di attività. Il tentativo di conquistare anche la dimensione mobile giungerà al proprio capolinea, ufficialmente parlando, dal prossimo anno.

In base a quanto recentemente riportato dal sito DualSHOCKERS e dallo studio stesso, The Witcher Monster Slayer verrà cancellato definitivamente dal 30 giugno 2023, privando sia i giocatori abituali che i probabili novelli di questa esperienza. Il tutto è stato accompagnato da un messaggio di addio per i fan, pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del titolo in questione, aprendosi anche a chiarimenti in linea diretta.

“Cari Witcher, purtroppo dobbiamo annunciare che il nostro viaggio con The Witcher: Monster Slayer arriverà al termine. Chiuderemo il gioco il 30 giugno 2023”, hanno scritto gli sviluppatori in questa sorta di lettera aperta, spiegando le ragioni dietro alla cancellazione, e rintracciandole nell’ambito del business (probabilmente non ha raggiunto i numeri sperati inizialmente).

Dalla struttura molto simile a quella di Pokémon Go, The Witcher: Monster Slayer spingeva gli appassionati di tutto il mondo a lanciarsi in avventure nel mondo reale, coinvolgendoli in cacce in ogni dove, fuori dalle mura casalinghe. Sfruttando la narrativa di un solido universo che ancora oggi ispira fascinazione, il gioco ha provato a coinvolgere gli appassionati in un’esperienza che pare non aver dato i frutti sperati.

Witchers, we have an important message for you. If you have any questions, please follow this link to our FAQ: https://t.co/QrlrPmTHgn pic.twitter.com/Ta8RFFcaL0 — The Witcher: Monster Slayer (@TheWitcherMS) December 6, 2022

La sua eliminazione si muoverà lungo una serie di fasi: il 31 gennaio ci sarà la rimozione da Google Play e App Store, con il blocco degli acquisti in game, seguito dalla totale disattivazione in tutte le sue parti il 30 giugno 2023. Non ci resta che goderci gli ultimi istanti di un titolo cui l’anno prossimo diremo addio. Come vivrete questo distacco? Eravate appassionati di questo videogioco?