Oltre all’annuncio, di The Witcher Remake non sappiamo praticamente nulla. Il primo gioco della serie è attualmente oggetto di un rifacimento in Unreal Engine 5 e in attesa di scoprire le prime informazioni in merito è emerso un piccolo ma importante dubbio legato al doppiatore di Geralt di Rivia.

Durante un’intervista con Eurogamer, infatti, Doug Cockle, doppiatore del protagonista della serie di The Witcher, ha dichiarato che al momento non ha ricevuto nessuna chiamata da parte del team di sviluppo polacco. Cockle però prenderebbe al volo l’opportunità nel caso CD Projekt RED decidesse di ridoppiare da zero il protagonista della serie. “Ne so quanto ne sapete voi al momento, ovvero che esiste un remake del primo capitolo e che è sviluppato sfruttando l’Unreal Engine 5”, le parole di Cockle dichiarate ai colleghi britannici.

Allo stato attuale, ovviamente, siamo lontani anni luce dall’uscita di The Witcher Remake. Per Cockle, però, la chiamata potrebbe non arrivare mai. Come ben sappiamo tutti i giochi della serie sono ricchi di dialoghi e sarebbe decisamente troppo impegnativo per CD Projekt RED registrare intere sessioni di dialogo. Certo, c’è sempre la possibilità che in Polonia decidano in effetti di proseguire per questa strada, ma al momento è decisamente improbabile.

Oltre al remake di The Witcher, CD Projekt RED è impegnata anche su altri fronti, come per esempio un nuovo gioco ambientato nell’universo di Cyberpunk e proprio un nuovo capitolo della serie che l’ha resa famosa al mondo. Questi sforzi sono possibili solamente grazie alla strategia del team di sviluppo polacco, che nel corso degli anni ha aperto nuovi studi di sviluppo e stretto partnership importanti come quella con Saber Interactive, che ha già dato i suoi frutti portando il terzo capitolo della serie di Geralt di Rivia su Nintendo Switch. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.