The Witcher Tales: Thronebreaker arriva su Nintendo Switch?

Oggi è inequivocabilmente il gioco di The Witcher. La saga approda (di nuovo, in realtà) sul piccolo schermo, precisamente grazie a Netflix. Inoltre, oggi sono emerse nuove informazioni per uno dei (molto, oramai) giochi dedicati allo Strigo. The Witcher Tales Thronebreaker pare essere in arrivo su Nintendo Switch.

La fonte di questa informazione è GRAC, un’agenzia di classificazione per video game della Corea del Sud. L’agenzia ha classificato il gioco in versione Nintendo Switch durante novembre 2019. Questa versione di The Witcher Tales Thronebreaker sarebbe pubblicata da Bandai Namco e non direttamente da CD Project RED.

The Witcher Tales Thronebreaker è un gioco di carte strategico single player con una forte impronta narrativa. Vivremo le avventure della regina Maeve e del suo esercito che marcia per la riconquista della Lyria e della Rivia. La trama è ambientata durante gli eventi dei romanzi e incrocia anche i personaggi principali della saga, ovvero Geralt e i suoi compagni di avventure.

A livello di gameplay, The Witcher Tales Thronebreaker propone una nuova variante del Gwent (la terza, dopo quella originale di The Witcher 3 e quella di GWENT, il gioco online) con un’impronta più strategica: l’opera infatti propone molti enigmi e scontri particolari, più che classiche partite a carte. C’è poi una componente gestionale delle risorse, ottenute sia tramite gli scontri sia con l’esplorazione, utili per potenziare l’accampamento. Ci sono poi scelte e missioni secondarie che sbloccano ricompense aggiuntive.

Attualmente non ci sono informazioni ufficiali sul rilascio del gioco in versione Switch, quindi dobbiamo considerare questa classificazione solo come un rumor. Diteci, avete giocato a The Witcher Tales Thronebreaker? Oppure sfruttereste l’occasione del rilascio in versione Nintendo Switch per avventurarvi nel mondo fantasy dello Stigo?