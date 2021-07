The Witcher: una fan trionfa alle olimpiadi

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono ormai entrate nel vivo. Dopo che lo scorso venerdì abbiamo assistito ad una cerimonia di apertura davvero meravigliosa, nella quale le varie nazioni partecipanti hanno sfilato con in sottofondo una serie di colonne sonore dei videogiochi giapponesi più importanti, sembra che questa edizione delle Olimpiadi sia legata in modo molto particolare con i videogiochi, dato che una delle atlete che ha vinto una medaglia d’oro sembra essere una grande fan della saga di The Witcher.

Si tratta di Vitalina Batsarashkina, l’atleta russa che già nel 2016 aveva vinto una medaglia d’argento nella disciplina del tiro con la pistola ad aria compressa alle Olimpiadi di Rio. Ai giochi Olimpici di quest’anno è tornata vincendo l’oro. La cosa curiosa è che la Batsarashkina ha portato con uno o più gadget della saga di The Witcher in tutte le Olimpiadi in cui ha partecipato fino ad ora.

Nel 2016, a Rio de Janeiro, l’atleta russa aveva un medaglione di The Witcher che pendeva dai suoi pantaloni e alcune illustrazioni della saga sui suoi occhiali da tiro. Questa volta Vitalina Batsarashkina ha deciso di indossare al collo il medesimo ciondolo che indossa anche Geralt di Rivia nelle sue avventure, e possiamo dirlo, quest’anno le ha portato davvero fortuna dato che è riuscita a vincere l’oro nella sua disciplina.

Come accennato a inizio articolo, durante lo svolgimento di queste Olimpiadi giapponesi i videogiochi stanno avendo un ruolo particolarmente importante. Oltre a quest’atleta e alla colonne sonore durante la cerimonia di apertura, anche Google in questi giorni sta proponendo un doodle dedicato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 tutto da giocare come se fosse un JRPG di fine anni ’80 inizi anni ’90.