Nella serata di ieri CD Projekt RED ci ha stupiti tutti annunciando non uno, ma ben sette nuovi progetti che arriveranno nel futuro. Oltre a citare un sequel di Cyberpunk 2077 e l’inizio dei lavori su una nuova IP inedita, lo studio polacco ha confermato di essere al lavoro su una nuova trilogia di The Witcher insieme a una paio di progetti collaterali sempre ambientati nell’universo fantasy creato dallo scrittore Andrzej Sapkowski.

Purtroppo a oggi le informazioni che ci sono state fornite su questi progetti sono ancora parecchio risicate, ma grazie a una ricerca di personale da parte di CD Projekt RED scopriamo un importante dettaglio in più riguardo a Project Sirius, uno dei due titoli che espanderanno l’universo videoludico di The Witcher. Sirius sarà sviluppato dal team The Molasses Flood, acquistato dalla compagnia polacca qualche anno fa e che in passato ha già sviluppato due titoli: The Flame in the Flood e Drake Hollow.

Stando a quanto viene descritto in una delle richieste lavorative, colui che si occuperà di ricoprire il ruolo di senior level designer dovrà essere in grado di creare “ambienti generati proceduralmente”. Anche il ruolo da lead level designer ci dà un indizio simile, lasciando immaginare che questo titolo potrebbe presentare una forte componente procedurale.

Dobbiamo ricordare, però, che questo Project Sirius si trova ancora nelle prime fasi di sviluppo, quindi non c’è molto altro da sapere in questo preciso momento comunicativo. Tra le altre cose sembra che i fan dovranno mettersi il cuore in pace e armarsi di tanta pazienza, dato che tutti i progetti citati da CD Projekt RED ieri sera difficilmente vedranno la luce in tempistiche brevi. Questo vale sia per il sequel di Cyberpunk 2077 (potete acquistare il primo capitolo su Amazon), che verrà sicuramente preceduto dall’espansione Phantom Liberty, che per tutti i nuovi numerosi progetti targati The Witcher.