The Witcher VR: ecco la mod per la Realtà Virtuale

Appassionati di The Witcher? Dopo aver visto la serie in esclusiva su Netflix vi siete fiondati a recuperare le avventure dello strigo più famoso del mondo? Questa potrebbe essere la notizia che fa per voi. Molti videogiocatori hanno scoperto purtroppo la saga targata CD Projekt RED solo grazie al terzo capitolo. Il titolo uscito nell’ormai lontano 2015 fu apprezzato da pubblico e critica tanto che riuscì a portarsi a casa la statuetta come miglior gioco dell’anno. Se siete comunque quei giocatori che hanno vissuto le primissime avventure datate 2007 di Geralt di Rivia abbiamo una buona notizia per voi.

In queste ore un famoso modder, tale Patryk Loan, ha ricreato da zero il primo titolo della serie The Witcher in VR che attualmente supporta Oculus, HTC e Windows Mixed Reality. Per prima cosa va detto che non si tratta del gioco originale, ma una sorta di “remake” in Unreal Engine 4 con supporto al virtual reality. Al momento il progetto supporta solo la mappa di Kaer Morhen, per cui i giocatori possono passeggiare ed esplorarla come se fossero nei panni dello strigo. Purtroppo però mancano ancora dei nemici ed una vera e propria forma di combattimento. Qui sotto potete ammirare un teaser pubblicato dallo stesso Loan.

The Witcher

Il creatore ha precisato che comunque continuerà a supportarlo con aggiornamenti futuri che aggiungeranno più mappe per renderlo il più possibile “giocabile”. Dal trailer mostrato poco fa possiamo vedere come il lavoro sia eccelso e che ci siano enormi richiami alle ambientazioni mastodontiche della saga, del resto il castello di Kaer Morhen è quello più iconico della saga e dobbiamo seriamente complimentarci con il ragazzo. Se volete scaricare il progetto vi rimandiamo all’indirizzo dedicato.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete intenzione di scaricarlo? Se si, fateci sapere nei commenti il vostro feedback, siamo estremamente curiosi. Per ogni notizia dedicata a questo progetto ed alla saga di The Witcher vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.