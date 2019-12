The Wolf Among Us 2 non uscirà prima del 2021

Uno degli annunci più inaspettati ed intriganti avvenuti durante la cerimonia dei The Game Awards 2019 tenutasi la scorsa notte è senza ombra di dubbio alcuno The Wolf Among Us 2, seguito di uno dei titoli più apprezzati di sempre di Telltale Games. Un’opera che fino solo a qualche mese fa, viste le tristi vicende di Telltale, sembrava a dir poco utopica, ma che ora è stata finalmente svelata al grande pubblico.

Passata la sbronza per questo reveal tanto inaspettato quanto gradito i numerosi fan del titolo dovranno però attendere ancora un bel po’: The Wolf Among Us 2 non uscirà infatti prima del 2021.

Il nuovo CEO di Telltale, Jamie Ottilie, ha infatti affermato di voler rispettare le grandissime attese dei fan e assicurare loro un’esperienza degna di questo nome. Ottilie ha infatti dichiarato: “Non abbiamo ancora annunciato una data di lancio per The Wolf Among Us 2, ma di sicuro non sarà nel 2020. Abbiamo dovuto ricominciare da zero lo sviluppo della Stagione 2 e vogliamo quindi prenderci il tempo necessario per creare il miglior gioco possibile.”

Ad oggi non sono inoltre neanche rivelate le piattaforme per cui il titolo sarà reso disponibile ma, viste le dichiarazioni del CEO di Telltale, è parecchio plausibile che The Wolf Among Us 2 si rivelerà un’esperienza riservata alla prossima generazione di console.

Che ne pensate di questa notizia, vi aspettavate un annuncio del genere durante la cerimonia dei The Game Awards 2019? Avete giocato il primo episodio della serie o non ne avete ancora avuto l’occasione? Fateci sapere quali sono le vostre impressioni a riguardo direttamente nei commenti!