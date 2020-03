The Wonderful 101: superati i 2 milioni su Kickstarted, in sviluppo un nuovo spin-off

È passato un mese da quando la campagna Kickstarter di The Wonderful 101 ha raggiunto il milione di Dollari raccolti, ed ecco che un nuovo traguardo è appena stato frantumato, quello relativo ai 2 milioni di Dollari. Qualche giorno fa la stessa Platinum games ha dichiarato che l’esistenza della campagna Kickstarter non è dovuta alla necessità da parte dello studio di raccogliere i soldi necessari, ma bensì per tastare la volontà degli appassionati.

Raggiunto e superato il goal da 2 milioni è stato “sbloccato” lo sviluppo di un nuovo spin-off chiamato Luka’s Second Mission. Al momento non è chiaro se si tratterà di un gioco simile nella forma all’avventura a scorrimento laterale 2D del precedente goal, ma è probabile che appena verrà conclusa la campagna ne sapremo sicuramente di più a riguardo.

In questo momento il Kickstarter di The Wonderful 101 sta entrando nelle sue fasi finali, con ancora due obiettivi da raggiungere: uno a 2,25 milioni di Dollari, che sbloccherà le registrazioni orchestrali di due temi musicali, e poi il traguardo da 2,50 milioni di Dollari grazie al quale verranno nuove aggiunte nuove localizzazioni in altre lingue. Considerando il successo del KickStarter finora, non sembra così impossibile che tutti i goal vengano soddisfatti prima della fine della campagna.

Vi ricordiamo che la remastered di The Wonderful 101 verrà rilasciata il prossimo 22 maggio sulle piattaforme: PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Ci rimane da scoprire entro quando arriveranno anche i due spin-off dedicati o se faranno parte anch’essi di questa remastered. Cosa ne pensate del successo di questa campagna Kickstarter di The Wonderful 101?