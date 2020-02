The Wonderful 101: l’insuccesso del titolo su WiiU è stato deludente per Platinum Games

The Wonderful 101 non ebbe molta fortuna quando fu lanciato per la prima volta su Nintendo WiiU. Nonostante questo, tutti coloro che giocarono al titolo di Platinum Games all’epoca l’esperienza è rimasta particolarmente nel cuore, nutrendo nel tempo la speranza di poterne vedere il ritorno su Nintendo Switch. Ora che il desiderio sta per essere esaudito con l’arrivo di una remastered, Hideki Kamiya di Platinum Games ha voluto parlare dell’insuccesso del titolo su WiiU e di come si è sentito il team in quel periodo.

All’interno della recente intervista, rilasciata alla redazione di NintendoEverything, Kamiya ha dichiarato che “è stato molto deludente per noi. Abbiamo lavorato duro per realizzare questo gioco e speravamo che sarebbe stato giocato da molti giocatori, ma non è andata così. Nelle nostre recenti trattative, la gentilezza di Nintendo ha reso possibili sia la remastered che questa campagna Kickstarter dedicata”.

The Wonderful 101

La campagna per riportare The Wonderful 101 su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC ha già raggiunto un enorme successo, dimostrando la grande voglia dei videogiocatori di voler dare una nuova possibilità a un IP molto sfortunata che propone un tipo di esperienza molto particolare ed ispirata. Sicuramente arrivando su diverse piattaforme, il titolo Platinum potrà raggiungere un utenza ben più numerosa di quanto WiiU ha potuto proporre in passato.

Ma le soprese non finiscono qua, insieme alla remastered di The Wonderful 101 verrà sviluppato anche uno spin-off in 2D con un tipo di gameplay inedito per l’IP di Platinum. Infine, la software house giapponese ha in serbo altri 3 annunci ancora avvolti nel mistero che dovrebbero essere svelati prossimamente. Cosa ne pensate dell’insuccesso su WiiU di The Wonderful 101?