The Wonderful 101: la campagna Kickstarter ha raccolto più di 1 milione di dollari

In quest’ultima settimana il protagonista delle notizie è sicuramente Platinum Games. Dopo aver annunciato un misterioso sito web con la scritta 4 in bianco su sfondo grigio, la compagnia ha aperto una campagna Kickstarter per la remastered di The Wonderful 101. L’iniziativa ha avuto un incredibile successo, tanto che il sito ha raccolto più di 1 milione di euro in meno di 48 ore dal lancio.

Per la precisione la campagna Kickstarter ha raccolto una somma che si aggira sui 1.175.610 grazie al supporto di ben 20.000 sostenitori. Per ora sono stati raggiunti quasi tutti i traguardi, mancano all’appello la Luka’s First Mission a quota 1.5 milioni e la colonna sonora remixata con uno special guest a quota 1.75 milioni, ma siamo certi che verranno raggiunti al più presto visto che mancano ancora 30 giorni alla fine. Per Platinum Games si tratta quindi della prima volta che si affidano sulla piattaforma di crowdfunding e molto probabilmente l’ultima visto che il presidente della nota azienda nipponica ha specificato che non si tratterà di una pratica comune e che per il futuro non sono previste altre manovre di questo genere.

Per chi non lo sapesse The Wonderful 101 è un videogioco action adventure rilasciato in esclusiva per Wii U. Il titolo fu diretto da Hideki Kamiya e prodotto da Atsushi Inaba, che già lavorarono assieme a titoli come Viewtiful Joe e Okami. Il gioco fu distribuito nel lontano 2013 e ricevette un discreto successo sia dal pubblico sia dalla critica internazionale.

Non ci resta quindi che aspettare e scoprire se The Wonderful 101 remastered riesca a raggiungere tutti gli obiettivi sulla piattaforma di Kickstarter. Se volete donare qui vi lasciamo il sito della nota piattaforma di crowdfunding. In attesa di ulteriori novità sul titolo e sul misterioso sito web lanciato da Platinum Games vi invitiamo a seguire le nostre pagine.