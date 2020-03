The Wonderful 101 Remastered, la campagna Kickstarter si chiude sfiorando i 2 milioni di euro

La versione originale uscita nel 2013 per Wii U di The Wonderful 101 Remastered conteneva infatti le traduzioni in inglese, tedesco, francese, spagnolo e italiano. All’epoca però il gioco era pubblicato da Nintendo, prima che PlatinumGames ne acquistasse i diritti. Sembra ragionevole che la traduzione possa essere usata anche per The Wonderful 101 Remastered ma ragioni legate ai diritti potrebbero mettersi di mezzo.

Nell’ultima intervista rilasciata prima della chiusura della raccolta fondi, il game director e fondatore di PlatinumGames Hideki Kamiya ha spiegato che The Wonderful 101 Remastered supporterà risoluzioni più alte e un framerate più stabile, sinceramente il minimo che ci si aspetti da una riedizione. L’aspetto più interessante riguarda però alcuni piccoli ritocchi all’esperienza complessiva per rendere il gioco più user-frendly: «Dopo l’uscita del gioco – ha detto Kamiya – noi del team di sviluppo avevamo fatto una lista di alcune cose che avevamo notato e che ci sarebbe piaciuto aggiungere».In ogni caso The Wonderful 101 Remastered arriverà per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC negli Stati Uniti il 19 maggio, mentre in Europa l’arrivo è previsto tre giorni dopo, ovvero il 22 maggio. I giocatori giapponesi dovranno invece aspettare l’11 giugno.