The Wonderful 101 Remastered: disponibile il trailer di lancio

Platinum Games diverso tempo fa ha lanciato una nuova iniziativa creando una campagna sulla famosa piattaforma Kickstarter per The Wonderful 101 Remastered. Inutile dire che la somma è stata raggiunta praticamente nel giro di poche ore riuscendo addirittura a raggiungere quasi due milioni di euro. Dato l’interesse globale da parte del titolo, che ricordiamo essere stato rilasciato nel lontano 2013 per Wii U, manca ormai pochissimo al lancio della versione rimasterizzata che, in questo caso, uscirà per PC, PS4 e Nintendo Switch al prezzo di 44,99€ il prossimo 22 maggio in Europa.

Per chi non lo conoscesse, The Wonderful 101 è un videogioco action adventure diretto da Hideki Kamiya e prodotto da Atsushi Inaba, che già lavorarono assieme a titoli come Viewtiful Joe e Okami. Se non eravate possessori della precedente console targato Nintendo, allora questa è sicuramente una buona occasione per recuperare il titolo. Qui di seguito potete gustarvi il trailer di lancio.

Finita la campagna Kickstarter, Kamiya ha ringraziato tutti i fan per aver supportato il progetto dopo il suo presunto fallimento commerciale su Wii U, probabilmente complice la scarsa popolarità della console Il gioco di Platinum Games si era fermato, solo per citare un esempio, al 22esimo posto della classifica inglese dei titoli più venduti in quel periodo. Non ci resta quindi che aspettare quindi ancora un paio di mesi per metterci le mani sopra ed onestamente non vediamo l’ora di riscoprire questa piccola perla sottovalutata.

Piaciuto il trailer di lancio? Acquisterete The Wonderful 101 Remastered? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo.