Them’s Fightin’ Herds: il picchiaduro ispirato a My Little Pony

Tutto ha inizio nel 2013 quando un gruppo di fan di My Little Pony: Friendship is Magic decise di sviluppare un picchiaduro che avesse come protagonisti i celebri cavalli di questo cartone. Tuttavia Hasbro decise di mettere fine al progetto. Nonostante i vari ostacoli però non si arresero e da una dichiarazione pubblicata su Steam gli autori fanno sapere tramite lo sviluppatore Mane6 che il gioco Them’s Fightin’ Herds uscirà finalmente dall’accesso anticipato il mese prossimo. Dopo oltre 2 anni di test in attesa della versione completa, il gioco sarà finalmente disponibile a partire dal 2 Aprile.

In base a quanto è stato dichiarato l’esperienza principale del gioco sarà quella online e le funzionalità online erano pronte per essere apprezzate dal pubblico, ma prima di poter definire il gioco completo è stato preferibile ottenere dei feedback da parte dei giocatori, mentre il team lavorava su funzionalità aggiuntive. Them’s Fightin’ Herds lascerá quindi l’accesso anticipato il 2 Aprile 2020.

Ma quali saranno le differenza tra la versione del gioco in accesso anticipato e la versione completa? La versione attualmente disponibile con accesso anticipato contiene una modalità multiplayer completa di funzionalità, incluso il gioco online, nonché una suite con modalità di allenamento e di sfide locali. Il gioco verrà rilasciato insieme al primo capitolo della modalità Storia mentre i futuri capitoli verranno rilasciati come aggiornamenti successivi.

Them’s Fightin ‘Herds prende i soliti combattimenti e combo di giochi 2D come Skullgirls ma dall’aspetto completamente diverso grazie al grazioso stile artistico dei personaggi realizzati da Friendship is Magic. Il gioco verrà rilasciato senza nessun aumento di prezzo a 14,99€, se si é quindi interessati solo alla modalità storia si può attendere il rilascio del gioco completo, il 2 Aprile senza la preoccupazione che possa subire un aumento di prezzo. Se il tuo interesse é invece quello di iniziare i combattimenti in Multyplayer, l’accesso anticipato ti permette già di farlo.