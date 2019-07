This War of Mine e Moonlighter gratis su PC per un tempo limitato

Questa settimana Epic Games raddoppia: sia This War of Mine che Moonlighter sono disponibili per un tempo limitato gratuitamente.

Ottime notizie per i giocatori su PC: questa settimana Epic Games ha alzato la posta e ha deciso di regalare non uno ma ben due giochi di assoluto livello sul proprio store. Su Epic Games Store sono infatti disponibili gratuitamente per questa settimana due ottimi titoli come This War of Mine e Moonlighter. Questo particolare duo prende il posto di un vero e proprio capolavoro, Limbo, che era a sua volta disponibile negli scorsi sette giorni.

Per poter mettere le mani sui due titoli senza aprire in nessun modo il portafoglio vi basterà collegarvi con il proprio account nello store di Epic Games e riscattare i giochi in regalo. Fatto ciò This War of Mine e Moonlighter saranno vostri per sempre. Non esitate troppo però: l’offerta scadrà il prossimo 2 Agosto!

Per coloro che ancora non sapessero di cosa stiamo parlando Moonlighter è, oltre che uno degli indie più interessanti dello scorso anno, un GDR d’azione con elementi roguelite che segue la vita quotidiana di Will, un negoziante avventuroso che sogna di diventare un eroe. Potete trovarlo a questo link.

This War of Mine, che potete invece trovare qui, è sviluppato dai celebri 11 bit Studios e racconta la toccante storia di un gruppo di civili costretti a vivere in una città sotto assedio. Un survival dai contenuti veramente forti.

Una volta giunti al 2 Agosto i due titoli torneranno a prezzo pieno e cederanno il passo a un altro gioco. This War of Mine e Moonlighter saranno infatti sostituiti da For Honor, a sua volta disponibile per ulteriori 7 giorni, ossia fino al prossimo 9 Agosto. Con questo duo di indubbia qualità Epic Games Store ci ha fatto quindi altri graditissimi regali, che si vanno ad aggiungere a altri titoli di primissimo piano come, ad esempio, The Witness, Subnautica, RiME e Transistor.

Che ne pensate dei giochi offerti da Epic Games per questa settimana, quale dei due vi ispira di più? Fateci sapere le vostre intenzioni a riguardo comodamente nei commenti!